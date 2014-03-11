Berkin Elvan hayatını kaybetti



Elvan’ın hayatını kaybettiğini ailesi Twitter’dan “Saat 07.00 Berkin Elvan evladımızı kaybettik. Başımız sağolsun” mesajıyla duyurdu. Bu haberin ardından Elvan’ın 269 gündür tedavi gördüğü İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Evden ekmek almaya çıktığı sırada polisin hedefi olan Berkin Elvan, geçirdiği beyin kanamasının ardından 9 aydır Okmeydanı Araştırma Hastanesi’nde uyutuluyordu. Gezi eylemlerinin sembol isimlerinden olan Berkin Elvan’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Acı haber üzerine yüzlerce kişi Berkin’in ailesine destek olmak için hastaneye gitti. Anne Gülsüm Elvan ve Baba Sami Elvan, “Berkin, yakışmaz kara topraklara” diye isyan etti.

Hastane önünde polis müdahalesi

Hastaneye koşanlardan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da çok üzgün olduklarını belirterek Berkin’in direnişinin ne kadar güçlü olduğunu söyledi.

Günlerdir hastane önünde destek için insanların beklediği Berkin’in ölümünün ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da Twitter’dan başsağlığı mesajı yazdı. Mutlu, “Hayata tutunmak için uzun süre mücadele eden Berkin Elvan'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, muhterem ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim” diye yazdı.

Mutlu’nun bu mesajı yazmasıyla birlikte sosyal medyada yoğun bir tepki dalgası yaşandı. Berkin Elvan’ın, Mutlu’nun amiri olduğu polislerin attığı birber gazı kapsülü ile vurularak öldürüldüğünün hatırlatıldığı tweetlerde “Başsağlığı dileyerek, insanların acıları deşilmesin” yazıldı. Vali'nin bu tweet’i yazdığı sırada Okmeydanı Hastanesi önünde Berkin için bekleyenlere de polis biber gazı ile müdahale etti.

Türkiye Berkin’e ağlıyor

Hastanede 269 gün komada kalan Berkin, bu süreçte 45 kilodan 16 kiloya düşmüş, 8 Mart’ta kalbi durmuş ve 20 dakika çalıştırılamamıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Berkin Elvan’ın ailesini dün arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletmişti. Berkin’in ölümü sosyal medyanın en popüler adresi Twitter’da ana gündem maddesi oldu. Twitter’a yazılan mesajlarda “Benim polisim kahramanlık destanı yazdı” diyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltildi, “Bu mu destan. Öldürerek mi destan yazıyorsunuz” denildi.

Berkin Elvan'ın yaralanmasıyla ilgili soruşturmada ifade veren polisler "gaz tüfeği kullanmadıklarını" veya "kimin kullandığını hatırlamadıklarını" söylemişti. Bir polis, “Nerede, hangi tarihte görev aldığımı hatırlamıyorum” derken, bir TİM şefi, “Bizim gruptan kime gaz tüfeği verildiğini, zimmetle verilip verilmediğini bilmiyorum” şeklinde ifade vermişti.

Berkin Elvan'ın da kaybıyla Gezi eyleminde yitirilen insanların sayısı 8'e çıktı. Gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım ve polis memuru Mustafa Sarı hayatını kaybetmişti.