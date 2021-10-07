Berkin Elvan haberi nedeniyle yargılanan gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar ve Can Uğur beraat etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'a ilişkin soruşturmayla ilgili haberleri nedeniyle “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermekten” yargılanan gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar ve Can Uğur beraat etti.

Canan Coşkun ve Ali Açar 11 Mart 2016’da Cumhuriyet’te yayımlanan "Berkin Elvan'ı Vurduğu İddia Edilen Polis Görev Yerini Hatırlamadı" haberleri nedeniyle, Can Uğur ise BirGün’ün internet sitesindeki “Berkin Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının Sebebi: Katilin İtibarı Zedelenmesin” başlıklı nedeniyle yargılanıyordu. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın altıncı ve karar duruşmasında Canan Coşkun’la avukatlar Abbas Yalçın, Tolgay Güvercin ve Damla Çamlıtepe hazır bulundu. Can Uğur ve Ali Açar duruşmaya katılmazken, gazeteciler ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

Canan Coşkun: Suç işlemedim, haber yaptım

Bianet'in haberine göre, savcının, gazetecilerin cezalandırılmasına yönelik bir önceki duruşmada verdiği mütalaaya karşı savunma yapan Canan Coşkun, Berkin Elvan soruşturmasını başından beri takip ettiğini ve haberleştirdiğini söyledi. Söz konusu haberin fikri takibin bir parçası olduğunu belirten Coşkun “Avukatların açıklamasının ardından şüpheli polisin ifadesine dosyadan baktım. İsmini açık bir şekilde yazmayarak haberleştirdim. Hedef gösterme kastım yoktu. Suç işlemedim, haber yaptım” diye konuştu.

Avukat Yalçın: Emniyet'in bulamadığını örgüt bulacak öyle mi?

Ardından söz alan avukat Abbas Yalçın da söz konusu dönemde Berkin Elvan soruşturmasında çok uzun bir süre boyunca bir gelişme olmadığını söyledi. Bu yüzden avukatların o dönem açlık grevine başladığını hatırlattı. Söz konusu dönemde Jandarma Kriminal Şube’nin bir şüpheli tespit ettiğini söyleyen Yalçın, avukatların da bunun üzerine açıklama yaptığını, müvekkili Canan Coşkun’un da bu gelişmeyi haberleştirdiğini belirterek ‘hedef gösterme suçunun oluşmadığından’ bahsetti. Yalçın “Mahkemeniz Emniyete yazarak polisi bulmaya çalıştı. Emniyet bu haliyle bulamayacağını söyledi. Emniyet bulamıyor ama terör örgütleri bulacak öyle mi? Yayındaki tek amaç haber yapmaktır” diye konuştu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan Mahkeme, “eylemin yasada suç olarak tanımlanmamasından ötürü” tüm sanıkların beraatına karar verdi.