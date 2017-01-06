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Berkin Elvan davasının ilk duruşma tarihi belli oldu

Polis memuru F.D. Berkin Elvan'ın vurduğu iddiasıyla yargılanacak

06 Ocak 2017 21:32

Gezi Parkı eylemleri sürecinde Okmeydanı’nda ekmek almak amacıyla evden çıktığı sırada başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin polis memuru F.D. hakkında açılan davanın ilk duruşması 6 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek. 

 

1 polise dava açılmıştı

 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013 tarihinde başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan “müşteki”, polis memuru F.D. ise “şüpheli” olarak yer aldı.

 

42 şüpheli polis hakkında takipsizlik

 

Soruşturma savcılığı, polis memuru F.D.’nin “olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verdi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

 İddianamede, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları, görüntü çözümleri ve tanık beyanları yer aldı. Şüpheli F.D.’nin ifadesinde, "Olay günü Okmeydanı’nda görevlendirildim. Görevim gereği ZET denilen silah bendeydi. Sadece trafiği kapatmaya çalışan gruplara müdahale ettik. Olay yerinde ZET silahı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

 

Olayı soruşturan 5. savcı şehit olmuştu

 

Berkin Elvan'ın yaralanmasından sonra başlatılan soruşturmayı ilk olarak savcı Adnan Çimen, sonra Abdullah Yıldırım ve Faruk Bildirici soruşturmayı yürüttü. Savcı Bildirici Antalya'ya atanınca, dosya yeni savcısı belirlenene kadar zorunlu işlemlerin yapılması için yine Memur Suçları Bürosu'nun bir diğer savcısı Seyfettin Atıcı'ya verildi. Savcı Atıcı, dosyanın yeni savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın belirlenmesine kadar sadece zorunlu işlemleri yaptı. Berkin Elvan soruşturmasının beşinci Savcısı Mehmet Selim Kiraz oldu.

Savcı Kiraz, şüpheli sayısını üçe indirdi. Soruşturma devam ederken Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmişti. Soruşturmaya daha sonra Savcı İsa Dalgıç görevlendirilmişti.

 

16 kiloya kadar düşmüştü

 

Gezi olayları sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde Berkin Elvan, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralanmıştı. Ailesi olayın Berkin Elvan'ın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemişti. 269 gün boyunca komada kalan Elvan, 11 Mart 2014'te 16 kilo olarak yaşamını yitirmişti.

 

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