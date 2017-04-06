Berkin Elvan davasından: TÜBİTAK'ın ardından TRT de vurulma anına ait görüntülerin incelenmesi talebini reddetmiş!

Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın davası üç yılı aşkın süreden sonra dün görülmeye başlandı. Davada, TÜBİTAK'tan sonra TRT'nin de Berkin Elvan'ın vurulma anına ait görüntüleri yeterli personel olmadığı gerekçesiyle inceleme talebini reddettiği ortaya çıktı. Davanın sanığı polis can güvenliği olmadığını belirterek SEGBİS ile duruşmaya katılmak istediğini söyledi. Tanınmamak için de takma bıyık, saç ve gözlük kullanması dikkat çekti.

Dava, 6 Temmuz'a ertelenirken sanık polisin tutuklu yargılanması talebi reddedildi.

Davada söz alan anne Gülsüm Elvan, "Hâlâ tehdit ediliyorum. Ne istiyorsunuz benden, bir kızlarım kaldı elimde" dedi. Gülsüm Elvan dava sırasında fenalaşınca duruşmaya kısa süreli ara verildi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin gaz fişeğiyle başından vurulan Berkin Elvan, 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 11 Mart 2014'te yaşamını yitirmişti. Berkin Elvan'ın ölümünün üzerinden 3 yılı aşkın süre geçti.

Duruşma öncesi

Gazete Karınca'nın haberine göre, duruşma öncesi, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Gülüşün gibi onurlu güzel yarınlar kuracağız” yazılı olduğu pankartta Berkin Elvan’ın fotoğrafı yer aldı. Berkin Elvan fotoğraflarının bulunduğu pankartı taşıyanlar, “Berkin Elvan ölümsüzdür”, “Berkin’in hesabı sorulacak” sloganları attı.

Dava öncesi yapılan basın açıklamasından

Taksim Dayanışması adına mimar Mücella Yapıcı ve Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan birer konuşma yaptı.

Sami Elvan: Türkiye çocukları için adilane bir yargılama talep ediyoruz

Sami Elvan, davanın “Çocuklarımıza bir şey olmasın diye, emsal teşkil etsin istiyoruz” dedi ve suçluların gelip burada hesap vermesini istediklerini söyledi.

Elvan, şöyle devam etti:

Neden bugün katil burada bizim karşımızda hesap vermesin. Bütün Türkiye çocuklarına bir şey olmaması için adilane bir yargılama talep ediyoruz.

Mücella Yapıcı: Mücadelemiz sürecek

Sami Elvan’ın ardından Mücella Yapıcı, barışçıl ve insani talepler ile yola çıktıklarını vurguladı.

Gezi’de demokratik talepleri için dünyaya örnek teşkil eden bir direniş sergilendiğini hatırlatan Yapıcı, “Herkesin önünde söz veriyoruz. Tüm parklar özgür olana kadar, tüm çocukların katilleri adil bir şekilde yargılanana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

Konuşmaların ardından, duruşmayı takip etmek üzere adliye binasına geçildi.

Tek sanık

Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin görülen davada yargılanan tek sanık olan polis memuru F.D. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki saat 10.00’da görülmeye başlandı.

Davadan dakika dakika son gelişmeler şöyle:

Elvan ailesinin avukatları, sanık polisin takma bıyık, saç ve gözlükle duruşmaya katıldığını belirterek İstanbul'da mahkemeye çıkarılmasını talep etti. Sanık polis F.D. "Eşim iki aylık hamile. Can güvenliğim yok. Bu nedenle Van'da duruşmalara katılmak istiyorum" dedi. Sanık polis duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, sanık polis F.D., Van'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken; Emniyet Müdürlüğü'nden atanan ve ayrıca özel vekalet alan iki avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçiler Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm, babası Sami, kızkardeşleri Gamze ve Özge Elvan ile çok sayıda avukat katıldı.

Baroların davada katılma talebine red

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görülüyor. Hazırlanan iddianamede ise polis memuru F.D.’nin "olası kastla adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Davayı, İstanbul Barosu'nun yanı sıra İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bursa, Aydın, Balıkesir Baroları da takip ediyor. Ankara, Adana, Van, Aydın, Bursa, Manisa, Antalya, Balıkesir, İzmir baroları davanın insan haklarını ilgilendirdiğini belirterek katılma talebinde bulundu. Berkin Elvan'ın ailesinin doğrudan suçtan zarar görmesinden dolayı katılma talebini kabul eden mahkeme, baroların katılma talebini ise reddetti.

Takma bıyık, saç ve gözlüklerle katıldı

Daha sonra Elvan ailesinin avukatları, sanık polisin kocaman gözlükler, takma bıyık ve saç ile katıldığını belirterek gerçek yüzüyle duruşmaya çıkmadığını, İstanbul'da mahkemeye çıkarılmasını talep etti. Van'daki duruşmada bulunan Elvan ailesinin avukatlarından Murat Timur da, "Sanıkla aramda bir metre var. Ve sanık gözlükleri, takma bıyıkları ve saçı altına saklanmaktadır. Karşımızda adeta bir tiyatro oynanmaktadır" dedi. Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay da "Sanığın bıyığı, saçı gerçek mi? Gözlük hep taktığı gözlük mü? Bunlar bir görevli tarafından tespit edilsin" dedi.

"Müvekkilimizi sahtekarlıkla suçladılar"

Bunlara karşı sanık polis F.D.'nin avukatları ise "Müvekkilimizi sahtekarlıkla suçluyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Güvenlik nedeniyle duruşmalar Van'da yapılsın" dedi.

"Can güvenliğim yok"

Söz verilen sanık polis F.D. ise "Eşim hamile. 2 ay sonra doğum yapacak. Can güvenliğim yok. Bu nedenle Van'da duruşmalara katılmak istiyorum" dedi. Ara verdikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, can güvenliği ve hedef olma ihtimali nedeniyle sanığın SEGBİS aracılığıyla duruşmalara katılması talebini kabul etti. Duruşmaya öğle arası verildi.

Davada neler yaşandı?

16.15 Sami Elvan'ın ardından anne Gülsüm Elvan söz aldı. Gülsüm Elvan, "Hâlâ tehdit ediliyorum. Ne istiyorsunuz benden, bir kızlarım kaldı elimde..." ifadelerini kullandı.

16.10 Baba Sami Elvan olay gününü anlatıyor:

Eşim de, ben de tekstil işçisiyiz. Oğlumun Pazartesi günü mezuniyeti vardı. Çocuklarla çıkıp alışveriş yaptık. Ben uyuyordum, kızım geldi, 'Berkin'in kafası kırılmış' dedi. Ben konduramadım küçük bir şey var sandım. Daha uzaktaki hastaneye gittik. Kimse bize bilgi vermedi. Hemen ameliyata alındı ve uzun süren ameliyattan sonra hemen yogun bakıma alındı

15.40 Acılı anne Gülsüm Elvan fenalaştı, davaya ara verildi.

15.00 Sanık polis F.D savunmasını sürdürüyor. Sanık polis olayın üzerinden uzun süre geçtiğini belirterek, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Sanık polis sorulan soruların bir çoğuna "hatırlamıyorum" yanıtını veriyor.

13.50 Dava verilen aranın ardından yeniden başladı. Davada sanık F.D.'nın ifadesi alınacak.

12.20 Ara kararın ardından duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

12.20 Hakim heyeti sanık polisin İstanbul'a getirilmesi talebini güvenlik gerekçesiyle reddetti.

11.25 Mahkeme heyeti, baroların davaya müdahil olma talebini reddetti.

10.50 TRT'nin Berkin Elvan'ın vurulma anına ilişkin görüntüleri "yeterli personel" olmadığı gerkeçesiyle reddettiği ortaya çıktı.

10.45 Sanık polis SEGBİS sistemi ile salona bağlandı.

10.40 Salon önünde büyük bir kalabalık var. Dava başladı.

10.20 Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın: Bu dava yalnız Berkin Elvan davası değil bütün çocuklarımızın davasıdır.

10.10 CHP'li Hilmi Yarayıcı: Berkin'in katillerini ve azmettiricilerinin yargılanması için buradayız.

10.00 Taksim Dayanışması adına konuşan Mücella Yapıcı: Bütün katiller ve azmettiricileri yargı önüne çıkana kadar bu işin peşindeyiz.

09.45 Berki Elvan'ın babası Sami Elvan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde konuştu: Çocuklarımızın hakkını savunmak için burada adalet arayacağız.