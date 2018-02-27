Berkin Elvan davasında sanıkla aynı grupta çalışan polisler de tanık olarak dinlendi (2)

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi. Davanın öğleden sonraki oturumunda, olaylar sırasında sanık polis F.D. ile aynı grupta çalışan 9 çevik kuvvet polisi tanık olarak dinlendi. Polislerden bazısı sanık F.D.\'nin görevini hatırlayamazken; bazısı da görüntülerdeki şahısla benzetemediğini söyledi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tanık polisler şu an görevli oldukları farklı şehirlerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katıldılar.

BAZILARI HATIRLAMADI, BAZILARI DA BENZETEMEDİ

Diyarbakır\'da görev yapan tanık polis M.Ç. \"O gün araç koruma olarak görev yapıyordum. Sanıkla 2,5 seneye yakın çalıştık. Grubun gazcı personeli sabit değildi. Günün önemine göre değiştirilebilirdi. Berkin\'in vurulduğu yer tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. Grup olarak o bölgeye inmedik. Personel zaten grup olarak sokulmaz\" dedi. Görüntülerin izletilmesi üzerine M.Ç. kolu sargılı kişinin F.D\'ye benzediğini söyledi. Tanık polis Ş.E. ise gazcı personelin sürekli değiştiğini ve olay günü Okmeydanı\'nda bir köprünün üzerinde görevli olduklarını hatırladığını belirtti. Görüntüler izlettirilen tanık Ş.E. çoğu görüntüdeki polisleri sanığa benzetemediğini ve grup amiri başta olmak üzere diğer polisleri de tanıyamadığını söyledi. Tanık E.K. ise görüntüler üzerine sorulan sorulara karşı, \"Kolu sargılı olan kişiyi tanımıyorum\" dedi. Hakimin, \"Sanık F.D olabilir mi?\" diye sorunca da \"Çıkartamadım\" diye cevap verdi. Tanık S.M. de sanığın gazcı olarak çalışıp çalışmadığını hatırlamadığını, görüntülerdeki kolu sargılı kişiyi de tanıyamadığını söyledi.

Bitlis\'ten duruşmaya katılan tanık polis E.A. da sanığın gazcı olarak görevli olup olmadığını hatırlamadığını, Okmeydanı\'nda hangi bölgede çalıştıklarını da hatırlamadığını ifade etti. Görüntülerdeki kişilerden benzetebildiği olup olmadığı sorulması üzerine \"Benzetemedim\" dedi. Erzincan\'dan SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık polis M.E. ise sanık polis F.D\'nin grubun gazcısı olarak görevli olduğunu söyledi. Görüntülerdeki polisin sanık olup olmadığı sorusuna ise \"Bilemiyorum\" şeklinde cevap verdi.

Erzurum\'dan katılan tanık polis Y.T. grubun kalkancısı olduğunu, ancak grubun gazcısını hatırlayamadığını ileri sürdü. Sanık F.D.\'nin görüntüleri sorulması üzerine tanıyamadığını söyledi. Elvan ailesinin avukatı Can Atalay\'ın, görüntülerdeki kolu sargılı yelekli kişiyi sorması üzerine tanık Y.T., görüntülerdeki polisin yeleğinde ZET\'çi yani gazcı yeleği olduğunu belirtti.

Gümüşhane\'den duruşmaya katılan polis C.Ç., sanık polis F.D.\'nin grubun gazcısı olarak görev yaptığını, görüntüdeki şahsı ise sanığa benzetemediğini söyledi. Nazilli\'den katılan E.P. da sanığın olaylar sırasında gaz fişeği kullanmakla görevli olduğunu söyledi.

\"TANIK İFADELERİ SEGBİS İLE SAĞLIKLI ALINAMADI\"

Tanık ifadelerinin ardından Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, görüntülerin Jandarma Kriminal\'e gönderilmesini talep etti. Avukat Atalay, SEGBİS yoluyla tanık ifadelerinin sağlıklı alınamadığını, bunun adli yargılanma hakkının ihlali olduğunu belirtti. Avukat Çiğdem Akbulut da sanığın tutuklanmasını talep etti. Sami Elvan ise \"Evimde huzur yok, aile yapım değişti. Sanık gelsin burada konuşsun. Ben para tekliflerini kabul etmedim, ondan dolayı çocuğum terörist oldu. O katil buraya gelip \'ben yapmadım\' diyecek. Ne hikmetse o katil buraya gelip hesap veremiyor\" dedi.

Duruşmaya karar için ara verildi.



