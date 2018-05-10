BERKİN ELVAN DAVASINDA SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F.D.\'nin tutuklanması talebi reddedildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, sanık polis F.D\'nin duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesi olmadığını belirterek tutuklanması talebini reddetti. Heyet, dosyanın Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmesine de karar vererek duruşmayı 19 Eylül\'e bırakılmasına hükmetti.

