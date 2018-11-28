Berkin Elvan davası | Tanık polisler bilmiyor, hatırlamıyor, tanımıyor

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili davanın 8'inci duruşması görüldü. Daha önce 'simaen tanıyorum' diyen tanık polis, sanık Fatih Dalgalı'yı tanımadığını söyledi. Tanık polislerin yanıtlarına tepki gösteren baba Sami Elvan'a hakim "Bu dava basit bir yaralama veya gasp değil, büyük bir dosya, herkesi dinliyoruz, uzun sürmesi normal" yanıtını verdi. Bir sonraki duruşma 23 Ocak 2019'a ertelendi.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'n haberine göre, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fatih Dalgalı'nın tek sanık olarak yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, Dalgalı ile aynı ekipte görev alan tanık polisler dinlendi.

Tanık polislerin "bilmiyorum", "tanımıyorum" ve "hatırlamıyorum" gibi ifadeler vermesi üzerine isyan eden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan "Yeter ya bu kadar olmaz, katiller" diyerek salonu terk etti.

Tanık polisler sanık polisleri tanımıyor

İlk tanık ZET'çi polis Davut Arslan verdiği ifade de sanık polis Fatih Dalgalı'yı tanımadığını söyledi:

"Olay gününden önceki 15 Haziran gecesi Taksim'den Mecidiyeköy'e kadar olaylara müdahale ederek çalıştım. ZET kullandım. Olayın olduğu Okmeydanı'na hiç gitmedim. Sanık polis Fatih Dalgalı'yı tanımıyorum."



Davut Arslan'ın ardından söz alan ikinci tanık polis, çevik kuvvet 9'uncu birlikte çalışan İsmail Saltuk Seki de görev yeri, amirleri ve Fatih Dalgalı'yla ilgili sorulara "Hatırlamıyorum. Çok yoğun çalışıyorduk, olay günü nerede, ne yaptığımı hatırlamıyorum" yanıtı verdi.

Polis ifadelerine aileden tepki

Baba Sami Elvan, "Sayın yargıcım, ben size 1986 yılında çalıştığım yerdeki 40 arkadaşımı sayarım. Bu polisler nasıl hatırlamıyor, hepsi size yalan söylüyor, inanmayın. 8 celsedir dinliyoruz, her seferinde mezara giriyoruz. Ben adalete açım" diyerek tepki gösterdi.

Sami Elvan'ın tepkisi üzerine yanıt veren hakim "İnandığımızı söylemedik, bu dava basit bir yaralama veya gasp değil, büyük bir dosya, herkesi dinliyoruz, uzun sürmesi normal" dedi.

Baba Elvan, mahkeme başkanına "Bize her duruşmada aynı şeyleri dinletiyorsunuz, o zaman biz gelmeyelim" yanıtı verdi.

3'üncü tanık Sertaç Hardal da 15-16 Haziran günlerinde nerede görev aldığını hatırlamadığını söyledi. “Akşam Okmeydanı’nda görevli grup şefiydim. Olay sırasında ZET tüfeği kullandığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tanık polis Sertaç Hardal'ın ekrandan yakın plandan gösterilen sanık Fatih Dalgalı için "tanımıyorum" demesi üzerine söz alan Av. Can Atalay, "İfadenizde simaen tanıdığınızı söylemişsiniz, fotograflara bakın" diye uyardı.

"İçişleri Bakanlığı delilleri gizledi"

Berkin Elvan davasının avukatı Can Atalay SEGBIS sistemiyle davanın yürütülemeyeceğini söyledi. İçişleri Başkanlığı'nın açık bir şekilde delil kararttığını belirten Atalay, "Tanık polislerden biri Fatih Dalgalı'nin 300 metre sokağın içine girdiğini itiraf etti. Demek ki Dalgalı çocuğu açık bir şekilde vurmuştur. Polisler Dalgalı'ya abi diye sesleniyor. Bunun için savcılık soruşturması açacak mı? Abi diye sesleniyor ama ifsdesinde tanımadığını ve hatırlamadığını belirtiyor. İçişleri Bakanlığı, kapalı spor salonunda polislere görüntüleri izlettiriyor. Tanık polislerden Yusuf Uyanık bunu beyan ediyor ancak bu dosya mahkemede yok yani Içişleri Bakanlığı bu dosyayı mahkemeye göndermedi ve delil gizledi" dedi.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 23 Ocak 2019'a erteledi.