Berkin Elvan davası SEGBİS engeline takıldı; duruşma ertelendi

Gezi Parkı protestolarında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının 2'nci duruşmasında mahkeme, "kaçma şüphesinin bulunmaması" nedeniyle sanık polisin tutuksuz yargılanma halinin devam etmesine karar verdi. Sanık polis memuru Fatih D.'nin duruşmaya getirilmediği ve ifadesinin, SEGBİS'le alınacağı açıklandı. Duruşma, 13 Aralık'a ertelendi.

Berkin Elvan’ı öldürdüğü iddia edilen polis memuru Fatih D, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3'üncü kez hâkim karşısına çıkacak.

Davanın bugünkü oturumu için ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Adalet Sarayı’na vatandaş girişi yapılan 3 ayrı ana girişe polis ekipleri konuşlandırıldı. Çağlayan Metrobüs Durağı köprüsünün altında bekleyen bir ekip, giriş yapacak sivil vatandaşların üzerlerini ve çantalarını ararken, adliyenin karşısındaki meydana arama noktası oluşturuldu.

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ile yakınları, bir süre meydanda bekledikten sonra duruşmayı izlemek üzere adliyeye giriş yaptı.

Adliye giriş sırasında sıkı bir aramadan geçirilen izleyiciler mahkeme koridorunda da aramaya tabi tutuldu. Saat 10.30'da ise duruşma salonunun kapısı açıldı ve avukatlar ile izleyiciler salona alındı.

Saat 11.00- Duruşmada ilk olarak kimlik kontrolü yapıldı. Ardından da sanık polis memuru Fatih. D'nin duruşmaya getirilmediği ve ifadesinin, SEGBİS'le alınacağı açıklandı. Mahkeme gelen evrakları da açıkladı. Berkin'in vurulma anına ait görüntülerin TÜBITAK tarafından iyileştirildiği ve bu görüntülerin mahkemeye hard diskle gönderildiği kaydedildi.

11.15- Van Ağır Ceza'ya SEGBİS bağlantısında sorun olduğu için 15 dakika ara verildi.

11.35- Avukat Can Atalay; TÜBITAK Berkin'in vurulmasına ait görüntüleri iyileştirmek bir yana tamamen bozmuş ve delilleri karartmış. TÜBITAK esas görüntüleri iyileştirmek yerine olay anına ait dışındaki görüntüleri iyileştirmiş. TRT'ye yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

11.50- Berkin Elvan'ın avukatı Çiğdem Akbulut: Bugün burada olamayan Berkin'in 16 avukatı şuan tutuklu ve cezaevinde.

Duruşma 13 Aralık'a ertelendi

Elvan ailesinin avukatları sanık polisin tutuklanmasını talep etti; ancak mahkeme, sanığın 'kaçma şüphesinin bulunmaması' nedeniyle tutuksuz yargılanma halinin devam etmesine karar verdi. Dava, 13 Aralık'a ertelendi.