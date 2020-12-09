Berkin Elvan davası | Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaanın verilmeyeceğini belirtti ve duruşmayı erteledi

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin gaz fişeği ile başından vurularak yaralanan ve 269 günlük yaşam mücadelesinden sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın 18. duruşması, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, sanık polis hakkında esas hakkındaki mütalaanın açıklanması bekleniyordu. Mahkeme başkanı bu aşamada esas hakkındaki mütalaanın verilmeyeceğini belirterek duruşmayı 29 Ocak 2021 saat 10.30'a erteledi.

Gülsüm Elvan: Recep Tayyip Erdoğan çocuğumu benden aldın bari cezayı ver

Duruşmanın ardından yapılan basın açıklamasında konuşan avukat Can Atalay şunları söyledi:

"Biz adalet istiyoruz. Kelimenin gerçek anlamı ile adalet istiyoruz. 14 yaşında bir çocuğun evinin hemen yakınında güpe gündüz, sokak ortasından öldürülmesinin sorumlularının hesap vermesini istiyoruz. Biz davamızın takipçisiyiz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Berkin'in sorumluları adil yargılama olmaması için 2013 Haziran'ından bu yana elinden ne geldiyse yaptı. Adalet istiyoruz. Bir mahkeme var karşımızda, o mahkemenin kendi iddiasını kendi varlık sebebini ciddiye almasını, gerçek durmasını bunun da görünür olmasını istiyoruz.

Bu dosyaya en başından beri siyasal iktidar aklınıza gelen ve gelmeyen tüm müdahale yöntemleri ile müdahale etmeye çalıştı. Müdahale etti. Dosya karar aşamasına gelmişken, dosyada bütün delillerin toplanmasına başkanlık eden, keşfi yapan, bilirkişi raporlarını talep eden, tanıkları dinleyen, sanığı dinleyen mahkeme başkanı son anda terfien tenzil-i rütbe edilmesi açıkça yürütmenin, siyasal iktidarın yargıya müdahalesidir. Biz kimsenin vereceği karara kefil değiliz. Gerek Yargıtay'ın gerek AYM'nin gerekse AİHM'nin kararları gereğince görüntüde dahi adil yargılanma hakkını tesis edemiyorsanız bu memlekete büyük haksızlık ediyorsunuz. Kendimizde, acılı ailemizden geçtik. Bu memlekete büyük haksızlık ediyorsunuz. Olmadık çamuru Berkin'in üzerine sıçratma çabasına gerek yok. Biz adalete açız. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar adalete aç. Biz bu davanın takipçisiyiz. Hiçbir ayak oyununa pabuç bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayız. Adalet istiyoruz, adaleti kazanacağız. 29 Ocak 2021 saat 10.30'da başka hiçbir çağrıya gerek olmadan herkesi buraya bekliyoruz."

Berkin'in babası Sami Elvan ise, "Emsal bir dava olması için Berkin Elvan'ın babası ve ailesi olarak bütün mücadelemizi veriyoruz. İnanın ki önümüzdeki duruşmalarda sizlere çok ihtiyacımız olacak. Sizlerin desteği ile hakkımızı alacağımızı düşünüyorum. Umarım mahkemenin değişen heyeti de gerçek adaleti tesis eder. Herkes hak ettiği cezayı alır. Bugün bir tetikçi yargılanıyor, biz istiyoruz ki emri verenler de yargılansın!"

Berkin'in annesi Gülsüm Elvan, duruşma sonrası "Ben adalet istiyorum. Yargılansın. Recep Tayyip Erdoğan çocuğumu benden aldın bari cezayı ver. Yeter artık. Ben adalet istiyorum." dedi.

Aile çağrı yaptı

Elvan ailesi, herkesi duruşma gününde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde buluşmaya çağırdı. Berkin Elvan'ın ailesi tarafından açılan sosyal medya hesabından şu açıklamalar yapıldı:

"Berkin için adalet arayışımız 9 Aralık’ta İstanbul Adliyesi’nde yapılacak olan 18. duruşmayla devam edecek. Davanın bu aşamasında bugüne kadar tutuksuz yargılanan sanık polis hakkında esas hakkındaki mütalaanın açıklanması bekleniyor"

"Dava sona yaklaşıyor ancak geçtiğimiz hafta HSK kararıyla mahkeme başkanı Yargıtay’a atandı. Yargılama karar aşamasına gelmişken mahkeme başkanının görevden alınarak gönderilmesinin, yargılamaya bir kere daha açık müdahale olmasından kaygılanıyoruz."

"Kararın yargılamayı başından bu yana sürdürmüş, sanığı, tanıkları, avukatlarımızı doğrudan dinlemiş olan hakimler tarafından verilmesi "adil yargılama"nın görünürde dahi sağlanabilmesinin asgari koşuludur."

"Sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesi için uzun bir yolda yürüyoruz. Bu yüzden sizleri 9 Aralık saat 9:30’da Çağlayan Adliyesi’nin önüne çağırıyoruz"