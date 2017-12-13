BERKİN ELVAN DAVASI ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Berkin Elvan davası öncesi İstanbul Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın ölümüne ilişkin davanın 4. duruşması, bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek. Dava öncesi, adliye çevresinde aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile birlikte aileye destek verenler adliyeye geldi.



Görüntü Dökümü:

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-Polislerin vatandaşları araması

-Sami ve Gülsüm Elvan\'ın görüntüsü

-Özel harekat polisleri

-Adliyeden detaylar

-Duruşmaya gelenler

-Genel ve detaylar



