Berkin Elvan davası ertelendi; sanık polisin 9 yıla kadar hapsi istendi

Gezi Parkı direnişi sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde, polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın 19. duruşması bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hâkim Galip Mehmet Perk henüz göreve başlamadığı geçici heyetin baktığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını hazırladığını söyledi. Savcı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada Polis Fatih D.'nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtti.

Mütalaada sanık polisin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

Geçici heyet sanık Fatih D.'ya söz verdi. Sanık, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Elvan ailesi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Bunun özerine mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Haziran 2021 tarihine erteledi.

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