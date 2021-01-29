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Berkin Elvan davası ertelendi; sanık polisin 9 yıla kadar hapsi istendi

29 Ocak 2021 11:36

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin gaz fişeği ile başından vurularak yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın bugün görülen 19. duruşmasında, savcı, sanık polisin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti. Dava, 18 Haziran 2021'e ertelendi.

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