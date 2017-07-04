Berkin Elvan davası 6 Temmuz'da

Gezi parkı eylemleri sırasında evinin önünde polisin attığı gaz fişeği nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili dava perşembe günü başlıyor.

Berkin Elvan davasının dosyasına giren Emniyet Müdürlüğü belgelerine göre, Gezi Direnişi sırasında, Okmeydanı’-nda iki gün boyunca 385 gaz fişeği kullanıldı. 6 Temmuz’da görülecek Berkin Elvan davasının ikinci duruşması öncesinde, Elvan ailesinin avukatları, dosyadan gaz fişeği kullanımıyla ilgili belgeleri paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliği’nde görevli polisler, Gezi direnişi boyunca İstanbul’daki eylemlere müdahalede “21 bin 150 gaz fişeği, 3 bin 725 gaz el bombası, 658 ses-ışık fişeği, 341 FN gaz mühimmatı” kullandı

Emniyet’ten mahkemeye gönderilen 18 Temmuz 2013 tarihli belgeye göre, bu mühimmat İstanbul’da Gezi Parkı, Mecidiyeköy Meydanı, Osmanbey, Gazi Mahallesi ve Sancaktepe’deki eylemlerde 31 Mayıs 2013 ile 17 Haziran 2013 arasında kullanıldı. Dava dosyasındaki başka bir tutanakta da 15 Haziran ile 17 Haziran 2013 tarihleri arasında Okmeydanı’nda kullanılan biber gazı miktarıyla ilgili bilgiler yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 9. Birlik Amirliği bünyesinde görevli 62911 adlı grubun biber gazı sorumlusu polislerince Altunizade ve Okmeydanı’nda 175 biber gazı fişeği, 20 gaz el bombası kullanıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 9. Birlik Amirliği bünyesinde görevli olan 62971 adlı grubun personelince de Okmeydanı bölgesinde toplam 210 biber gazı fişeği, 25 gaz el bombası kullanıldı.

Dört yıl sonra başladı

İstanbul, Okmeydanı’nda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde 16 Haziran 2013’teki polis saldırısında başının arkasından gaz fişeğiyle yaralanan 14 yaşındaki Berkin Elvan hastaneye kalbi durmuş olarak götürülmüştü. 269 gün sonra, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Mart 2014’te hayatını kaybetti. Dava Berkin Elvan’ın vurulmasından dört yıl sonra başladı.