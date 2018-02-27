BERKİN ELVAN DAVASI 10 MAYIS'A ERTELENDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin dava, 10 Mayıs\'a ertelendi.

Mahkeme heyeti ara kararında, tanık polislerin dinlenmesi için talimat yazılmasına karar verdi. Jandarma Kriminal Bürosu\'na rapor aldırılması için yazılan müzekkerenin beklenmesine ve sanığın tutuklanması yönündeki talep için daha önceden karar verildiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, duruşmayı 10 Mayıs\'a bıraktı.

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler



27.02.2018 - 14.13 Haber Kodu : 180227100