Berkin Elvan afişine Türkiye'den tepki



Türkiye, Cenevre'deki bir fotoğraf sergisinde Berkin Elvan'ın ilgili afişin kaldırılmasını istedi.

Cenevreli fotoğrafçı Demir Sönmez tarafından hazırlanan afişte Gezi olaylarına gönderme yapılıyor. Türk makamlarının tepkisini çeken afişte, Gezi olayları sırasında yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın bir resmi ile birlikte "Benim adım Berkin Elvan. Polis beni Türkiye Başbakanı'nın emri ile öldürüldü" sözleri yer alıyor.

Cenevre il yönetiminin Türkiye'nin talebini incelediği ve salı günü Türk konsolosluğuna yanıtını ileteceği açıklandı.

Cenevre'de Birleşmiş Milletler binasının karşısındaki meydanda düzenlenen etkinlikte 58 fotoğraf sergileniyor. Serginin pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

Berkin Elvan, 15 yaşındayken Haziran 2013'de Gezi olayları sırasında Okmeydanı'nda ekmek almaya giderken polisin attığı biber gazı kapsülü ile kafasına ağır darbe almış ve ardından aylarca komada yatmıştı.

Berkin Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde ise hayatını kaybetmişti.