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'Berkin Elvan' adı için Cumhuriyet'e 20 bin TL ceza

'Ailenin isyanı' başlıklı haberlerinde Berkin Elvan'ın adını kullanan Cumhuriyet gazetesine '18 yaşından küçüklerin kimliğinin açıklanmaması' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin TL para cezası verildi

10 Nisan 2014 21:19

Cumhuriyet gazetesine, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle komaya giren ve 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ı konu alan ve 16 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan “Ailenin isyanı” haber ile ilgili olarak 18 yaşından küçük bireylerin “kimliğinin açıklanmaması” kuralını ihlâl ettiği gerekçesiyle 20 bin TL para cezası verildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Avukat Bülent Utku, habere konu Berkin Elvan’ın tüm kamuoyunun tanıdığı bir kişi haline geldiğini belirterek “Televizyonlarda ve internet sitelerinde haber konusu olmuştur. Duruşmaya gelen ve tanık olarak dinlenen baba Sami Elvan mağdur olmadığını söylemiştir” dedi.

Mahkeme ise, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, 18 yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerinin açıklanması ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapılması gerekçesiyle 20 bin TL para cezası kesti.

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