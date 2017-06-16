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Berkin Elvan 4 yıl önce bugün vuruldu

Berkin Elvan, vurulduğu günün yıl dönümünde sosyal medyada da #BerkinElvan hashtag'iyle anılıyor

16 Haziran 2017 13:57

Berkin Elvan, 4 yıl önce bugün Gezi Parkı eylemlerinin sürdüğü günlerde Okmeydanı'daki evinden ekmek almak için dışarı çıktığı sırada polisin gaz fişeğiyle vuruldu.

Vurulduğu tarihte 14 yaşında olan Elvan, 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti.

Taksim Dayanışması, bugün 11.30'da Berkin Elvan'ın vurulduğu noktada anma gerçekleştirecek. 12.30'da ise Feriköy Mezarlığı'na gidilecek.

Berkin Elvan, vurulduğu günün yıl dönümünde sosyal medyada da #BerkinElvan hashtag'iyle anılıyor. 

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Berkin ElvanGezi Parkı

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