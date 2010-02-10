T24 - İzmir'de kaldıkları lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem'in cenazesinde eşi "Berkciğim bizi yaktılar" diye ağladı.





İzmir'de kaldıkları lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.



Evli bir albayla yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Berk Erdem'in eşi Ö. Erdem, Levent Camii'ndeki törende kocasının tabutuna sarıldı.



Hakkında hazırlanan 'Donanmada Bir Yasak Aşk Hikayesi' başlıklı video klibi internette yayınlanan Ö. Erdem, “Berkciğim, bizi yaktılar. Oğlumu babasız bıraktılar. Neden bizi bırakıp gittin” dedi. Berk Erdem'in oğlu da tabutun başında annesine destek oldu. Berk Erdem'in internette eşi hakkında yayınlanan video yüzünden intihar ettiği ileri sürülmüştü.



Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, Donanma Komutanı Oramiral Murat Birgel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile çok sayıda üst rütbeli subay da katıldı.





