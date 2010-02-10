T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Berkciğim, bizi yaktılar!”

İzmir'de kaldıkları lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem'in cenazesinde eşi "Berkciğim bizi yaktılar" diye ağlad

10 Şubat 2010 02:00

T24 - İzmir'de kaldıkları lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem'in cenazesinde eşi "Berkciğim bizi yaktılar" diye ağladı.


İzmir'de kaldıkları lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.        

Evli bir albayla yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Berk Erdem'in eşi Ö. Erdem, Levent Camii'ndeki törende kocasının tabutuna sarıldı.

Hakkında hazırlanan 'Donanmada Bir Yasak Aşk Hikayesi' başlıklı video klibi internette yayınlanan Ö. Erdem, “Berkciğim, bizi yaktılar. Oğlumu babasız bıraktılar. Neden bizi bırakıp gittin” dedi. Berk Erdem'in oğlu da tabutun başında annesine destek oldu. Berk Erdem'in internette eşi hakkında yayınlanan video yüzünden intihar ettiği ileri sürülmüştü.  

Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, Donanma Komutanı Oramiral Murat Birgel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile çok sayıda üst rütbeli subay da katıldı. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24