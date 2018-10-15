Berkay'ın avukatından "Arda Turan tutuklansın" talebi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) -

Futbolcu Arda Turan ile sanatçı Berkay arasında yaşanan olaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Berkay Şahin\'in avukatı Ayşegül Mermer, futbolcu Arda Turan\'ın tutuklanması için savcılığa dilekçe verdi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen avukat Mermer, Arda Turan\'ın \"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\", \"Sözlü taciz\", \"Silahla tehdit\" ve \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçlarından tutuklanması için savcılığa talepte bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayşegül Mermer adliye önünde