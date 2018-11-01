Berkay Ustabaş 4. duruşmada da tahliye edilmedi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenazesi öncesinde eylem yaptığı gerekçesiyle 11 aydır tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş, 4'üncü duruşmada da tahliye edilmedi. Bir sonraki duruşma 15 Ocak'a ertelendi.

Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma”, “Toplantı veya yürüyüşlere silahla katılma” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla 5 Ocak’tan beri tutuklu bulunan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş'ın 19 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın 4 duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

SEGBİS'le duruşmaya katılan Berkay Ustabaş, şunları söyledi: “Üç duruşmadır mahkemeye gelme talebinde bulundum cevap alamadım. Beş ayrı dilekçe yazdım. Herhangi bir gözaltı olmadan kendi irademle ifade verdim. Yargıdan kaçmadım, kaçma şüphesi ile tutuklandım.

Yargıdan kaçmadım ve oraya gelme isteyişim de bunun göstergesidir. Oraya çıkıp kendimi savunmak istiyorum.

Ya siz beni tahliye edin bir sonraki duruşmada oraya gelip savunma yapayım ve orada bu dosyayı anlatayım ya da beni duruşmaya getirin.”

Mahkeme, Berkay Ustabaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 15 Ocak'a erteledi.