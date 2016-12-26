T24 LogoT24 Logo
Spor

Berkay Değirmencioğlu'ndan insanlık dışı faul!

TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor'un, Manisaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmaya Berkay Değirmencioğlu'nun faulü damga vurdu.

26 Aralık 2016 12:30

TFF 1. Lig'de oynanan Şanlıurfaspor - Manisaspor karşılaşmasında Fenerbahçe'den kiralanan Berkay Değirmencioğlu rakibine çok sert vurdu, hakem direkt oyundan attı.

TFF 1. Lig'de oynanan Şanlıurfaspor-Manisaspor mücadelesinde Berkay Değirmencioğlu, Manisasporlu Bahattin'e yaptığı sert hareketle maça damga vurdu.

Hakem Murat Özcan'ın tereddüt etmeden kırmızı kart gösterdiği 23 yaşındaki futbolcu, rakip takım oyuncularından büyük tepki görürken kendisine gösterilen tepkilere karşılılık vermeden yeşil sahayı terk etti.

ETİKETLER

ŞanlıurfasporManisasporBerkay Değirmencioğlufaul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24