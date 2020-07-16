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Spor

Berkan İsmail Kutlu, Alanyaspor'da

16 Temmuz 2020 16:42

Alanyaspor, Sion'un 22 yaşındaki 10 numarası Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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