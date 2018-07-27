Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Oyuncu Berk Oktay ve eşinin geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından servis edildiği ortaya çıktı. Berk Oktay'ın avukatı suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, oyuncu Berk Oktay, söz konusu olayı kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem ise yeniden suç duyurusunda bulunurken, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, siber şube fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın özel fotoğrafları, Şarapcıoğlu’nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Hesabın hack’lendiği ileri sürülmüş ve Oktay-Şarapçıoğlu ikilisi kamuoyuna açıklama yapmıştı.