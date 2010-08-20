Berk: Memleketi sattığını biliyor musunuz?

T24 - Başbakan Erdoğan son YAŞ toplantısında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na atanan Erzurum’daki Ergenekon soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi Orgeneral Saldıray Berk hakkında, “Kamu görevlisine hakaret”ten suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun Berk’in de katıldığı, Yüksek Askeri Şûra toplantısından kısa süre önce yapıldığı ortaya çıktı.



Başbakan Tayyip Erdoğan 1-3 Ağustos tarihlerinde toplanan Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) Kara Kuvvetleri Eğitimve Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) atanan Erzurum’daki Ergenekon iddianamesinin 1 No’lu şüphelisi 3. Kolordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk hakkında, “Kamu görevlisine hakaret” ve “Kişilik haklarını zedeleyici ağır hakaret” iddiasıyla suç duyurusu yaptı.



‘Memleketi sattığını biliyor musunuz?'

Habertürk Gazetesi'nden Kemal Özdemir'in haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın Avukatı Fatih Şahin aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, Orgeneral Berk’in 2008’de Erzincan Kemaliye’ye bağlı Başbağlar Köyü ziyaretinde söylediği ileri sürülen sözler yer aldı. Orgeneral Berk’in konuşmasında, AKP ve Başbakan Erdoğan’a ağır eleştirilerde bulunduğu ve “Başbakan’ın memleketi sattığını da biliyor musunuz” dediği iddia edildi.



YAŞ toplantısından önce gerçekleşen suç duyurusunun Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na yapıldığı, buradan Erzincan Başsavcılığı’na, ardından da 4 Ağustos tarihinde Kemaliye Başsavcılığı’na ulaştığı öğrenildi. Kemaliye Başsavcısı Ramazan Temel, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek “Başbağlar Köyü sakinlerinin ifadelerini aldık. Orgeneral Berk de iki tanığının olduğunu söyledi. Bu tanıkların ifadelerini de aldıktan sonra sanırım15 gün ya da 1 ay içerisinde iddianameyi tamamlarım” bilgisini verdi.



Orgeneral Berk ilk kez ifade verdi





Dava kapsamında Erzincan Başsavcılığı, Orgeneral Berk’in talimatla ifadesini aldı. Orgeneral Berk’e atfedilen sözler geçen ay köy sakinlerinden Necati Aydoğdu’nun iddialarıyla gündeme gelmişti. Aydoğdu internet sitelerine yansıyan açıklamasında, Berk’in köylerini ziyareti sırasında Ak Parti’ye oy verdiğini öğrenince, “Başbakan’ınmemleketi sattığını da biliyormusunuz” dediğini ileri sürmüştü.



3. Ordu'da sessiz devir teslim



3’üncü Ordu Komutanı iken Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) atanan Orgeneral Saldıray Berk, 13 Ağustos günü sessizce düzenlenen devir teslim töreniyle Erzincan’a veda etti. Törene Erzincan Valisi Abdulkadir Demir başta olmak üzere hiçbir sivil davet edilmedi. Orgeneral Berk, sadece askeri erkanın katıldığı törenle görevini Orgeneralliğe yükselen Korgeneral Yalçın Ataman’a devretti. Törene Genelkurmay Başkanlığı’na atanan Orgeneral Işık Koşaner de katıldı.

