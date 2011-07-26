Berivik'in avukatı: Akli dengesi muhtemelen bozuk

T24

İslam karşıtı hücreler



İnsanlığa karşı suç



Fakat avukat Geir Lippestad, Berivik'in akli dengesinin bozuk olduğu yönünde bir savunma yapıp yapmayacaklarını söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.Avukat, müvekkilinin saldırılardan dolayı üzüntü duyduğunu, fakat Batı dünyasında başlatmak istediği devrim için gerekli gördüğü şeyi yaptığına inandığını söyledi.Avukat Lippestad'a göre, kendini giderek Müslümanlaşan bir Avrupa'ya karşı savaş halinde gören Anders Behring Breivik, 60 yıl gibi bir süre zarfında tarihin kendisini aklayacağına inanıyor.Breivik'in psikiyatrik durumunu belirlemek amacıyla doktor kontrolünden geçeceği açıklandı.Avukat Geir Lippestad, Breivik'in saldırıdan önce uyuşturucu aldığını, ve iki tanesi Norveç'te olmak üzere bir dizi ülkede İslam karşıtı hücreler bulunduğunu iddia ettiğini söyledi.Öte yandan Adalet Bakanı Knut Storberget, cuma günkü saldırılar karşısında polisin yetersiz kaldığı eleştirilerine yanıt verdi.Bakan Storberget, Norveç polisinin Utöya adasındaki silahlı saldırıya çok yavaş tepki verdiği yönündeki eleştirilere katılmadığını söyleyerek, emniyet güçlerinin mükemmel biçimde çalıştığını belirtti.Polis, Utöya adasında ve Oslo'nun merkezinde bombalanan mevkide halen kayıp durumunda olan kişileri bulmaya çalışıyor.Her iki saldırının da sorumluluğunu üstlenen aşırı sağcı saldırgan, Utöya adasında İşçi Partisi'ne bağlı bir gençlik kampına baskın düzenleyerek etrafa ateş açmaya başlamıştı.Norveç polisi, dün ilk kez mahkemeye çıkartılan Breivik'in terör suçlarının yanısıra, insanlığa karşı suçlar kapsamında da yargılanması için başvurabileceğini söylüyor.Norveç yasaları terör suçlarına azami 21 yıl hapis cezası öngörürken, insanlığa karşı suçlarda hapis cezası 30 yıla kadar çıkabiliyor.32 yaşındaki Breivik, dünkü duruşmasında katliamın sorumluluğunu üstlenmiş, ancak terör suçlamasını reddetmişti.Saldırıların şokunu yaşayan Norveç'te dün başkent Oslo'da akşam saatlerinde yapılan yas yürüyüşüne 100 binden fazla kişi katıldı.Başbakan Jens Stoltenberg, ellerinde mumlar ve çiçeklerle yürüyen kalabalığa "Bu yürüyüşe katılarak demokrasiye evet diyorsunuz" dedi. Stoltenber, "Bu bir demokrasi, hoşgörü ve birlik yürüyüşüdür. Kötülük bir kişiyi öldürebilir. Ama bir halkı yenemez" diye konuştu.Kalabalık yürüyüşün sonunda Nazi karşıtı marşlar söyledi.