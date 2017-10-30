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Berivan, başından vurularak öldürüldü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Berivan Minaz, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

30 Ekim 2017 20:29

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Berivan Minaz, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede  Berivan Minaz\'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız\'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Minaz\'ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı. Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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