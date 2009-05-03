Berişa: Bu olay ülke için bir şok

Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, ana muhalefet konumundaki Sosyalist Parti'nin milletvekili Fatmir Hindi'nin (49) öldürülmesiyle ilgili olarak, "Bu olay ülke için bir şok" dedi.



Berişa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletvekili Fatmir Hindi'nin öldürülmesi çok ağır bir suçtur. Hindi'nin Arnavutluk Parlamentosu'ndaki faaliyeti çok değerliydi. Bu olayı sert bir şekilde kınıyorum. Arnavutluk hükümeti bu olayın aydınlanması için gerekli önlemleri alacak" şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Fatmir Hindi'nin saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.



Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye gittiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, olayın aydınlanması için en iyi uzmanlarını görevlendirmiştir" ifadesi kullanıldı.



Olay yerine giden Sosyalist Parti lideri Edi Rama da Fatmir Hindi'nin öldürülmesinin partileri için büyük kayıp olduğunu dile getirerek, olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi.



Akşam saatlerinde evinin yakınında iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Hindi'nin vücudundan 6 kurşun çıkarıldı.



Fatmir Hindi, evli ve üç çocuk babasıydı.



