-Berham Salih'den Türkiye'ye övgü İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Başbakanı Berham Salih, ''Irak'ın toprak bütünlüğüne en saygı gösteren bizim bölgemiz oldu'' dedi. Salih, 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, 2003 yılında Irak'ta bir diktatörlüğün sona erişine tanık olunduğunu belirterek, Irak'ın özgürlüğüne kavuşmasının önemli, özlenen bir olay olduğunu anlattı. Çoğu Iraklı'nın istikrarlı bir demokrasiyi istediğini belirten Salih, ''Şimdiye kadar da gerçekten önemli mesafe kaydettiğimizi söyleyebiliriz'' dedi. İstikrarın bir gecede gerçekleşmediğinin altını çizen Salih, şunları söyledi: ''Kuzey Irak, Irak'ın diğer bölgelerine ve Ortadoğu'nun diğer ülkelerine örnek olmaktadır. En başta Kuzey Irak'a Irak'taki sivil savaşı başlatacak bölge diye kuşku ile bakılıyordu. Ama Irak'ın toprak bütünlüğüne en saygı gösteren bizim bölgemiz oldu. Tam tersi Kuzey Irak, Irak'ın en istikrarlı bölgesi oldu ve birçok açıdan da Kürt liderler, siyasetçiler Irak birliğine herkesten çok sahip çıktı. Kuzey Irak komşularıyla iyi ilişkilere sahiptir. Şunu söylemek isterim ki; Türkiye ile ilişkilerimiz artık dönüşüm geçirmiştir. Kuzey Irak diktatörlükten kurtulup yavaş yavaş ortaya çıktıkça, Türkiye bizim güvenlik ve ekonomi konularında önemli bir ortağımız olmuştur.'' Salih, her iki tarafın da ortak çıkarları için işbirliği yapması gerektiğinin altını çizerek, ''Kuzey Irak'ta Türk şirketlerinin havaalanı inşa ettiğini, doğalgaz ve petrol sektörünü geliştirdiğini düşünün, bunların hiçbiri aslında hayal değil'' dedi. Irak'ta Bağdat siyasetinde aktif olmaya kararlı olduklarını anlatan Salih, petrol ve doğalgaz sektörlerini geliştirmek istediklerini söyledi. Türkiye ile ilişkileri çok önemsediklerini vurgulayan Salih, şu ana kadar birçok Türk şirketi ile görüştüklerini, bazı projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Irak'ın başarılı olmasının komşularının yararına olduğunu altını çizen Salih, Türkiye'yi yakından izlediklerini, bu modelin kendileri için önemli olduğunu anlattı.