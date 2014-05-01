Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e sürpriz parti

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinin Kanuni Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç, yeni yaşını eşi Bergüzar Korel’in Ortaköy’deki Bloom adlı mekânda düzenlendiği sürpriz partiyle kutladı.

Halit Ergenç, yakın arkadaşları ve “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin oyuncularının katıldığı sürpriz partiyle yeni yaşını kutladı. Eşi Bergüzar Korel’in organize ettiği partiden habersiz mekâna gelen Ergenç, içeri girdiğinde Mehter Marşı’yla karşılandı.

Sürpiz karşısında şaşıran Ergenç, eşine sarılarak teşekkür etti. Ünlü oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını da eşiyle birlikte söndürdü. Eğlenceli geçen doğum günü partisinde bir ara sahneye çıkan Bergüzar Korel, Ebru Gündeş’in “Seni İstiyorum” şarkısını söyledi.

Mekânı en son terk eden, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç oldu. Ergenç, çıkışta gazetecilere 44’ü devirip 45 yaşına girdiğini söyledi. Eşinin sürprizi karşısından çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu anlatan oyuncu, “Bergüzar çok güzel bir sürpriz yapmış. Harika bir geceydi. Mehter Marşı eşliğinde ‘İyi ki doğdun Halit’ diyerek yeni yaşımı kutladılar” dedi.