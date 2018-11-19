BERGER: AB İLE TÜRKİYE, SURİYE'DE SİYASİ BİR ÇÖZÜM KONUSUNDA YÜZDE YÜZ HEMFİKİR

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, \"AB ile Türkiye, Suriye\'deki sorunun siyasi bir

çözüme ulaşması konusunda yüzde yüz hemfikir.\" dedi. Christian Berger, AB delegasyon ekibi, AB üye temsilcileri ve yabancı basın mensupları ile Esenyurt Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi\'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Berger, AB delegasyonunun ve gazetecilerin Türkiye\'ye yaptıkları ziyaretin amacının AB\'nin Türkiye\'deki Suriyeli misafirlere verdiği desteği yerinde incelemek olduğunu söyledi.

ÇARŞAMBA GAZİANTEP\'TE

Berger, \"Sağlık Bakanlığı\'na bu ziyareti düzenledikleri, bizimle yakın iş birliği kurdukları için, klinikte çalışanlar dahil, teşekkür ediyorum. Bu sağlık merkezi Türkiye\'deki 178 göçmen sağlığı merkezinden bir tanesi ve bu merkez Türkiye\'de yaşayan mültecilere sağlık desteği sağlamakta.\" diye konuştu. Çarşamba günü eğitim ve sosyal alanlarla ilgili projeleri ziyaret edeceklerini belirten Berger, İstanbul\'daki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Gaziantep\'e geçeceklerini anlattı.

\"TÜRKİYE\'NİN GÖÇMENLERLE İLGİLİ YAPTIĞI ÇALIŞMALARA YARDIMCI OLMAYA VE KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Türkiye\'nin göçmen politikası ile ilgili soru üzerine Berger, \"Öncelikle Türkiye\'nin şu anda 3,5 milyon Suriyeli ve farklı kökenlerden gelen

mülteciye ev sahipliği yaptığı gerçeğini takdir etmemiz gerekir.\" dedi. Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye\'ye gelen insanlara, Türk

toplumunun, Türk hükümetinin ve sivil toplum kuruluşlarının inanılmaz bir destek verdiğini vurgulayan Berger, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin bu desteğini takdir ediyoruz. Son birkaç yıldır bu konuda Türk makamlarıyla çok yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Türkiye\'nin göçmenlerle ilgili yaptığı çalışmalara yardımcı olmaya ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Tabii biliyorsunuz bu desteğimiz sadece Türkiye ile sınırlı değil Lübnan, Ürdün ve benzeri ülkelerde de destek çalışmalarımız sürüyor.\"

\"AB İLE TÜRKİYE, SURİYE SORUNUNUN SİYASİ BİR ÇÖZÜME ULAŞMASI NOKTASINDA YÜZDE YÜZ HEMFİKİR\"

Suriye sorununun palyatif yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını, sorunun kökünden çözülmesi gerektiğini aktaran Berger, \"Yaptığımız insani yardım ve insani yardım dışı destekler, elbette önemli ama aynı zamanda eş derecede önemli başka bir konu da Suriye\'deki soruna siyasi bir çözüm bulunması. Çünkü bu konuya kökünden müdahale etmemiz gerekiyor. Bu noktada AB ile Türkiye, Suriye sorununun siyasi bir çözüme ulaşması noktasında yüzde yüz hemfikir.\" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE ANKARA\'DA

Berger, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini\'nin perşembe günü Ankara\'yı ziyaret edeceğini söyleyerek, \"Mogherini ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile AB\'nin, Suriye\'de siyasi çözüm konusunda nasıl bir iş birliği yapacağına dair de konuşacaklardır.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Christian Berger in saglık merkezini gezmesi

-Christian bergerin konuşması

-İl Sağlık müdürlüğü halk sağlığı başkanı Dr.Abdullah Emre Güner in Christian Bergere Sağlık merkeziyle ilgili bilgiler vermesi

-Genel Detaylar

