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Bergen'in katili, çocuk istismarından tutuklandı!

Mahkeme, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla şüphelinin tutuklanmasına karar verdi

11 Nisan 2018 15:27

Şarkıcı Bergen'i 29 yıl önce öldüren eski eşi Halis Serbest, Adana'nın Kozan ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Habertürk'de yer alan habere göre, Kozan'da 4 erkek çocuğun kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği 71 yaşındaki Serbest, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen şüpheli Halis Serbest, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Serbest, burada da ifadesini tekrarladı.

Mahkeme, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan Serbest'in 1989 yılında şarkıcı Bergen'i öldüren eski eşi olduğu öğrenildi. Bergen'i öldürmekten cezaevine konulan Halis Serbest, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

 

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