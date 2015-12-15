Bergdahl savaş mahkemesinde



Afganistan'da Taliban ile yapılan tartışmalı takas sonucu serbest kalan Amerikan askeri Bergdahl, askerden firar ettiği suçlamasıyla savaş mahkemesinde yargılanacak. Bergddahl'ın avukatı dava dilekçesinin mahkeme tarafından kabul edildiğini söyledi.

Bergdahl hakkında, askerden kaçtığı ve ‘düşmana karşı kasıtlı olarak hatalı davrandığı' suçlamasıyla dava dilekçesi hazırlanmıştı.

Amerikan yasalarına göre düşmandan kaçma, silah bırakma ve diğer ‘korkakça eylemler' cezalandırılıyor.

Bergdahl Afganistan'daki görevi sırasında nöbet noktasından izinsiz ayrılmış ve Taliban'ın müttefiki olan Hakkani şebekesi tarafından rehin alınmıştı.

Amerikan askeri beş yıl alıkonduktan sonra 2014 yılında Guantanamo kampındaki beş esir ile mübadele edilmişti.