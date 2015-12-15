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Dünya
Deutsche Welle

Bergdahl savaş mahkemesinde

Afganistan'da beş yıl esir kaldıktan sonra mübadeleyle serbest kalan Amerikan askeri Bowe Bergdahl savaş mahkemesinde yargılanacak.

15 Aralık 2015 10:13


Afganistan'da Taliban ile yapılan tartışmalı takas sonucu serbest kalan Amerikan askeri Bergdahl, askerden firar ettiği suçlamasıyla savaş mahkemesinde yargılanacak. Bergddahl'ın avukatı dava dilekçesinin mahkeme tarafından kabul edildiğini söyledi.

Bergdahl hakkında, askerden kaçtığı ve ‘düşmana karşı kasıtlı olarak hatalı davrandığı' suçlamasıyla dava dilekçesi hazırlanmıştı.

Amerikan yasalarına göre düşmandan kaçma, silah bırakma ve diğer ‘korkakça eylemler' cezalandırılıyor.

Bergdahl Afganistan'daki görevi sırasında nöbet noktasından izinsiz ayrılmış ve Taliban'ın müttefiki olan Hakkani şebekesi tarafından rehin alınmıştı.

Amerikan askeri beş yıl alıkonduktan sonra 2014 yılında Guantanamo kampındaki beş esir ile mübadele edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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