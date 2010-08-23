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BERGAMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA İZMİR (A.A)

23 Ağustos 2010 19:11

-BERGAMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA İZMİR (A.A) - 23.08.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde, hafta sonu meydana gelen yangın alanında tekrar başlayan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yukarı Ilgınlar köyü yakınlarında hafta sonu yanan alanda bulunan enkazdan, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler yükseldi. Ekipler, ormanlık alana yayılan yangına, havadan ve karadan müdahale etti.  Bir hektarlık alanda etkili olan yangının müdahale sonrası kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Pazar günü kontrol altına alındığı açıklanan Bergama'daki orman yangını yaklaşık 600 hektarlık alanda etkili olmuştu.

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