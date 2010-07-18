T24 LogoT24 Logo
Gündem

BERGAMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI BERGAMA (A.A)

18 Temmuz 2010 18:30

-BERGAMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI BERGAMA (A.A) - 18.07.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi Akropol'ün yakınındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bergama Kaymakamı Ahmet Ertan Yücel, Kestel Barajı civarında piknik yapan vatandaşlardan birinin dikkatsizliği sonucu yangının çıktığını tahmin ettiklerini belirtti. Yücel, 30 hektardan fazla alanın zarar görmesine yol açan yangının kontrol altına alındığını kaydederek, bölgede piknik yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. İlçe Jandarma ekiplerinin, yangının çıkmasına yol açtığı iddiasıyla, Kestel Barajı yakınında piknik yapanlar M.B'yi gözaltına aldığı bildirildi. Tarihi Akropol'ün yangın sırasında çıkan dumanlardan etkilendiği gözlendi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24