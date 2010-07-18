-BERGAMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI BERGAMA (A.A) - 18.07.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi Akropol'ün yakınındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bergama Kaymakamı Ahmet Ertan Yücel, Kestel Barajı civarında piknik yapan vatandaşlardan birinin dikkatsizliği sonucu yangının çıktığını tahmin ettiklerini belirtti. Yücel, 30 hektardan fazla alanın zarar görmesine yol açan yangının kontrol altına alındığını kaydederek, bölgede piknik yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. İlçe Jandarma ekiplerinin, yangının çıkmasına yol açtığı iddiasıyla, Kestel Barajı yakınında piknik yapanlar M.B'yi gözaltına aldığı bildirildi. Tarihi Akropol'ün yangın sırasında çıkan dumanlardan etkilendiği gözlendi.