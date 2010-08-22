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BERGAMA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR İZMİR (A.A)

22 Ağustos 2010 10:34

-BERGAMA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR İZMİR (A.A) - 22.08.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının devam ettiği bildirildi. Göçbeyli beldesi Ilgındere köyü yakınlarındaki çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yangına müdahalede zorlanan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın bölgesine yakın olan Yukarı Ilgındere, Aşağı Ilgındere, Muratlar, Kozluca ve Yalnızdam köyleri, gece tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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