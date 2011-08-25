-Bergama'daki orman yangını kontrol altında BERGAMA (A.A) - 24.08.2011 - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozak Yaylası bölgesindeki otluk ve tarım arazilerinden başlayarak Bergama ilçe merkezinin yakınlarına kadar yaklaşan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Yer ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Yetkililer, yangının 20 hektarlık orman alanı ile 70 hektarlık otlak ve zirai alanı etkilediğini ancak kesin sonuçların yarın yapılacak tespit çalışmasının ardından belirleneceğini ifade ettiler. Öte yandan bölgede geçen yıl da yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin orman bölge müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.