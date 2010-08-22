-BERGAMA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI BERGAMA (A.A) - 22.08.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde, Göçbeyli beldesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bergama'nın Yukarı Ilgındere ve Aşağı Ilgındere mevkilerinde dün saat 13.45'te çıkan orman yangınının, kontrol altına alındığını kaydetti. Yangına, 41 arozöz, 10 su tankeri, 10 yer ekibi, 10 dozer, 10 helikopter, 46 teknik eleman, 2 amfibi uçak ve 500 orman yangın işçisinin katıldığı ifade edildi.