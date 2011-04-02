-BERGAMA'DAKİ KAZIDA İSKELET KALINTILARI BULUNDU BERGAMA (A.A) - 02.04.2011 - Bergama Cezaevi'nden savcılığa gönderilen isimsiz bir mektup üzerine yapılan kazıda insan iskeleti parçaları bulundu. Bergama Cumhuriyet Savcılığına Bergama Cezaevi'nden gönderildiği tespit edilen imzasız mektupta, uzun süredir kayıp olan Şerif Ali Öz'ün cesedinin Akropol yakınlarındaki bir bölgede gömülü olduğu ifade edildi. Mektubu gönderen kişi, Öz'ü kendisinin öldürerek gömdüğünü yazdı. Savcılık talimatı üzerine harekete geçen Bergama İlçe Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ceset arama köpeklerinin de yardımıyla tarif edilen bölgede arama yaptı. Yapılan kazı sonucu toprak altından bir insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemikler, DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kemiklerin Öz'e ait olup olmadığının DNA incelemesi sonucu belirlenebileceği ifade edildi. Mektubu gönderen şahsın belirlenmesi için de soruşturma yürütüldüğü belirtildi.