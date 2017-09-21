Bergama'da voleybol şöleni

İZMİR, (DHA)--İZMİR\'in Bergama ilçesinde bu yıl kurulan Bergama Doğa Gençlik Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 2\'nci Ligi\'nde yer alacağı yeni sezon öncesi dörtlü turnuvaya ev sahipliği yapacak. \"Kuzeyin Sultanları\" lakabını alan kulüp, yarın başlayıp 3 gün sürecek turnuvada Yunanistan\'ın Orestiada takımı ile Kadınlar 1\'inci Ligi\'nden Rota Koleji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor\'u ağırlayacak. Bergama Doğa Koleji Kampüsü Spor Salonu\'nda yarın saat 15.00\'teki ilk maçta İzmir BŞB ile Rota Koleji karşılaşacak. Turnuvada saat 17.00\'de ise Doğa Gençlik-Orestiada mücadelesi oynanacak.

Turnuvaya başta Bergama ve Aliağa olmak üzere tüm Bakırçay havzasındaki sporseverleri davet eden Kulüp Başkanı Levent Akçay, \"Kuzey İzmir\'in profesyonel olarak liglerdeki tek voleybol takımıyız. Bu yıl 2\'nci Lig\'den yola çıktık. Uzun yolda herkesi yanımızda görmek istiyoruz\" dedi. Kulüp Genel Koordinatörü Yaşar Ergün ise, \"Kaliteli, bu ligi tanıyan ve mücadele gücü yüksek bir takım kurduk. Voleybol camiasına yeni bir heyecan getirmeyi hedefledik\" diye konuştu. Antrenör Cemal Acar ise, \"Yeni bir takım olmanın dezavantajlarını ortadan kaldırmak için çok çalşıyoruz\" ifadelerini kullandı.

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