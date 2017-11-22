Bergama'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, A.T.\'nin (20) yanındaki çantada, 188 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bayındır\'da yaşayan A.T.\'nin geçen pazar günü Bergama\'ya uyuşturucu madde getirdiğini öğrenen jandarma ekipleri, harekete geçti. İlçeye geldiği otobüsten inen şüpheliyi durduran ekipler, yanındaki çantada yaptıkları aramada 188 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T., Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Uyuşturucunun okul önlerinde satılmasının planlandığı, operasyonla bunun önüne geçildiği belirtildi.



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