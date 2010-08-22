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BERGAMA'DA ÜÇ KÖY DAHA BOŞALTILDI İZMİR (A.A)

22 Ağustos 2010 02:41

-BERGAMA'DA ÜÇ KÖY DAHA BOŞALTILDI İZMİR (A.A) - 21.08.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan ve halen süren orman yangını nedeniyle üç köy daha boşaltıldı. Göçbeyli beldesine bağlı Ilgındere köyü yakınlarındaki çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edilen yangının kontrol altına alınamaması üzerine üç köy daha tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesine çok yakın olan Yukarı Ilgındere ile Aşağı Ilgındere köylerinin ardından, Muratlar, Kozluca ve Yalnızdam köy sakinleri de duman riskinden dolayı tahliye edildi. Köy sakinleri, geceyi geçirmek üzere Göçbeyli ve Bölcek beldelerindeki düğün salonlarına yerleştirildi.

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