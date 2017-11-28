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Spor

Bergama'da Selahattin Dervent dönemi

Oben ULU / BERGAMA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Çatalcaspor'u 1-0 yenerek moral bulan Bergama Belediyespor'da İskender Eroğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine Selahattin Dervent getirildi

28 Kasım 2017 17:55

Oben ULU / BERGAMA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta deplasmanda Çatalcaspor\'u 1-0 yenerek moral bulan Bergama Belediyespor\'da İskender Eroğlu\'nun yerine teknik direktörlük görevine Selahattin Dervent getirildi. Teknik Direktör Dervent, Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu\'nda yapılan törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Kulüp Başkanı Süleyman Türkoğlu, yöneticiler, altyapı antrenörleri ve taraftarlar da törene katıldı. Son olarak Denizlispor\'u çalıştıran 50 yaşındaki deneyimli teknik adam hedeflerinin üst sıralar olacağını söyledi. Bu hafta Bayrampaşa maçıyla görevine başlayacak Selahattin Dervent, daha önce Bergama ekibinde antrenörlük yapmıştı.

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