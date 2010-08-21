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BERGAMA'DA KORKUTAN ORMAN YANGINI İZMİR (A.A)

21 Ağustos 2010 23:54

-BERGAMA'DA KORKUTAN ORMAN YANGINI İZMİR (A.A) - 21.08.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Göçbeyli beldesine bağlı Ilgındere köyü yakınlarındaki çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.  Havanın kararması nedeniyle hava ekiplerinin devam edemediği çalışmalara, 40 arazöz, 20 yer ekibi ve 10 dozer katılıyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle, yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi. Bergama Kaymakamı Ahmet Ertan Yücel, İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Çiftçi ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hacı Abdullah Doğan, bölgede incelemelerde bulundu. Albay Doğan, yangın bölgesine çok yakın olan Yukarı Ilgındere ile Aşağı Ilgındere Köylerinin gece bir tehdit yaşamaması için İzmir Valisi Cahit Kıraç'la telefonla konuştu. Kıraç'a köylerin yangın tehdidi altında olduğun belirten Doğan, köyleri boşaltmak istediğini iletti. Vali Kıraç'ın talimatıyla iki köyün boşaltılması kararlaştırıldı. Bunun ardından sivil savunma ekipleri, her iki köyde de megafonla dolaşarak, köylerin boşaltılmasını istedi. Vatandaşlar da köyleri boşalttı.

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