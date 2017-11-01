Bergama'da Ak Partili yöneticinin annesi kazada öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün altında kalan 76 yaşındaki Ferican Şahbaz, öldü. Şahbaz\'ın, AK Parti Bergama Kadın Kolları Başkanı Nalan Demirbilek\'in annesi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Bergama Maltepe Mahallesi Boblingen Caddesi\'nde meydana geldi. Caddenin karşısına geçmek isteyen Ferican Şahbaz, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 VTJ 90 plakalı yolcu minibüsünün altında kalarak öldü. AK Parti Bergama Kadın Kolları Başkanı Nalan Demirbilek\'in annesi olduğu öğrenilen Ferican Şahbaz\'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı\'nın kaza yerindeki incelemesinin ardından Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ferican Şahbaz\'ın cenazesi, Hatuniye Camii\'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Bergama Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, Yönetim Kurulu üyeleri, Bergama Belediyesi\'nin AK Partili meclis üyeleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.