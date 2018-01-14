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Spor

Bergama Sercan Karagöz ile anlaştı

BERGAMA, (DHA) TFF 3

14 Ocak 2018 17:08

BERGAMA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, Ergene Velimeşespor\'dan orta saha oyuncusu Sercan Karagöz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola başladığı Altay\'da profesyonel olan 24 yaşındaki oyuncu Niğde Belediyespor, İstanbul Güngörenspor ve Silivrispor\'da da top koşturdu. Niğde ve Silivrispor formalarıyla şampiyonluk yaşayan Sercan, ikinci yarıda takımı üst sıralara taşımak için elinden geleni yapacağını söyledi. Sercan, ilk yarıda ligde 5, kupada 3 maçta görev aldı.

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