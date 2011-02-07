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BERGAMA ÇOCUK CEZAEVİNDE YANGIN BERGAMA (A.A)

07 Şubat 2011 00:03

-BERGAMA ÇOCUK CEZAEVİNDE YANGIN BERGAMA (A.A) - 06.02.2011 - İzmir'in Bergama İlçesindeki M Tipi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, iki çocuk tutuklu arasındaki kavga sırasında yangın çıktı. Yangında iki tutuklu ile bir gardiyan yaralandı. Alınan bilgiye göre, 10 kişilik C-2 koğuşundaki çocuk tutuklular R.G. (18) ile D.D. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga başladı. Kavga sırasında koğuşta yangın çıktı. Yangında R.G. ve D.D. yaralandı. Olaya müdahale etmek isteyen Ahmet Filiz adlı gardiyan da dumandan etkilendi. Yaralılardan R.G. İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, D.D. ile gardiyan Ahmet Filiz Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Koğuşta çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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