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Spor

Bergama Belediyespor'da 2 sakatlık

BERGAMA, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Erzin Belediyespor'a 2-1 yenilen Bergama Belediyespor'da 2 sakatlık keyifleri kaçırdı

10 Eylül 2017 16:22

BERGAMA, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta evinde Erzin Belediyespor\'a 2-1 yenilen Bergama Belediyespor\'da 2 sakatlık keyifleri kaçırdı.
Maçın 24\'üncü dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Hüseyin ve 62\'inci dakikada saha kenarına alınan Resul\'un arka adalelerinden sakatlandığı belirtildi. İki futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Orhangazi Belediyespor\'u 4-2 yenen, kupada ise Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 2-0\'lık skorla eleyen kırmızı lacivertliler bu sezonki ilk mağlubiyetini alırken, kötü oynadıklarını dile getiren teknik direktör İskender Eroğlu, \"Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Düzcespor deplasmanıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz\" dedi.

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