Bergama Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor: 2-1

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Abdülhamit Söyler (xx), Ahmet Eken (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xxx) - Ozan Murat (x) (Dk. 46 Zafer xxxx), Ahmet (xx), Emre (xxx), İsmail (x) (Dk. 54 Sergen xxx), Semih (xx), Sercan (xxx) (Dk. 90 Metehan), Hacı Ömer (xxx), Abdulgani (xx), Tuncer (xx), Berk (xx)

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (x) - Furkan (xx), Bülent (x), Barış Bozal (x), Emre (xx), Emrah (xx) (Dk. 78 Utku x), Salih (x) (Dk. 90 Bekir), Mertcan (xx), Burhanettin (xx), Barış Çiçek (xxx) (Dk. 83 Ercan), Hüseyin (x)

GOLLER: Dk. 45 Barış Çiçek (Yeni Altındağ Bld), Dk. 74 Hacı Ömer, Dk. 90 Zafer (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Barış Çiçek, Burhanettin, Bülent, Mustafa (Yeni Altındağ Bld), Berk, Zafer (Bergama Bld)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bergama Belediyespor, evinde yenik duruma düştüğü maçta en yakın rakiplerinden Yeni Altındağ Belediyespor\'u son dakikada mağlup ederek rahat bir nefes aldı: 2-1.

14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 45. dakikada Barış Çiçek\'le attığı gole Bergama, 74. dakikada Hacı Ömer ve 90. dakikada yeni transferi Zafer\'le karşılık verdi.

Bu skorla puanını 24\'e çıkaran Bergama Belediyespor, düşme hattına 3 puan fark attı. Yeni Altındağ ise 21 puanda kaldı.