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Spor

Bergama Belediyespor sezona 3 puanla başladı

İZMİR, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Orhangazi Belediyespor'u 4-2 mağlup eden Bergama Belediyespor, sezona kötü başlama alışkanlığını sona erdirdi

27 Ağustos 2017 17:51

İZMİR, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 1\'inci Grup\'ta ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Orhangazi Belediyespor\'u 4-2 mağlup eden Bergama Belediyespor, sezona kötü başlama alışkanlığını sona erdirdi. Son 3 sezonun ilk hafta maçlarından beraberliklerle ayrılan İzmir ekibi, Bursa\'dan 3 puanla dönerek şansızlığını kırdı.
İyi futbol oynadıklarını dile getiren Teknik Direktör İskender Eroğlu, \"Eksiklerimiz de var, ancak sezona galibiyetle başlamak önemli. Çok daha iyi olacağız. Deplasmanda 4 gol atmamız sevindirici. Rakibimiz de iyi bir takım. Şampiyonluk gibi bir iddiamız yok ancak Bergama Belediyespor, bu sezon korkulu rüya görmeyecek\" diye konuştu.

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