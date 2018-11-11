Bergama Belediyespor-Karşıyaka: 1-1

BERGAMA, (DHA) -

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Enes Biroğlu (xx), Sabri Öğe (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (xx) - Samet (xx), Gökhan (x) (Dk. 55 Muhammed Şamil xx), Hakan (x), Tufan Deniz (xx), Uğur (x) (Dk. 74 Furkan xx), Tuncer (x), Serhat (xx), Mehmet Tatlı (xx), Ozan Murat (xx) (Dk. 84 Mehmet Soyarslan), Kaan (xxx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (x), Cenk (xxx), Metin (xx), Onur (xx) (Dk. 65 Görkem xx), Fatih (xx), Mustafa Aşan (xxx), Battal (xx) (Dk. 74 İlyas xx), Harun (xx) (Dk. 21 Mustafa Değirmenci xx), Özgür (xx), Hakan (xxx)

GOLLER: Dk. 88 Kaan (Bergama Bld), Dk. 90+3 Hakan (Karşıyaka)

SARI KART: Samet (Bergama Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 9 Anıl (Karşıyaka)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Karşıyaka, Anıl\'ın henüz maçın başında kırmızı kart görmesiyle 81 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı deplasmanda alt sıralardaki rakibi Bergama Belediyespor\'la uzatma anlarında bulduğu golle berabere kaldı: 1-1.

Bergama 14 Eylül Stadı\'ndaki karşılaşmada Karşıyaka\'dan Anıl, 9\'uncu dakikada oyundan atıldı. Ev sahibi ekibin 88\'inci dakikada Kaan\'la bulduğu gole yeşil-kırmızılılar 90+3\'üncü dakikada Hakan\'la karşılık verip 10 kişiyle hayati öneme sahip 1 puan aldı. Bu beraberlikle geçen hafta çıktığı düşme hattına dönmeyen Karşıyaka, 13 puana ulaştı. Bergama Belediyespor ise son anlarda kalesinde gördüğü golle 10 puanda kalıp düşme barajından sıyrılamadı. Yeşil-kırmızılılarda 8 Eylül\'de oynanan Düzcespor maçında köprücük kemiği kırılan Mustafa Değirmenci, 2 ay sonra bu karşılaşmayla sahalara döndü. Karşıyakalı futbolcular, maç sonrası son dakika golünü Bergama\'da kendilerini desteklemeye gelen 150 civarında taraftarıyla kutladı.

9\'uncu dakikada rakibine sert bir faul yapan konuk ekipten Anıl, Hakem Serkan Pınar tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

88\'inci dakikada Bergama öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazından Kaan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Erdoğan\'ı avladı: 1-0.

90+3\'üncü dakikada Karşıyaka eşitliği yakaladı. Görkem\'in kullandığı serbest vuruş defanstan sekip Hakan\'ın önünde kaldı. Hakan, yerden köşeye vurup skoru belirledi: 1-1.