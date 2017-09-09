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Spor

Bergama Belediyespor-Erzin Belediyespor: 1-2

BERGAMA, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Emrah Akkaya (xxx), Erdinç Zengi (xxx), BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x)- Hüseyin (xx), Ahmet (xx), Emre (xx), Berkant (xx), Samet (xx), Hakan (xx), Mert (x) (Dk

09 Eylül 2017 21:33

BERGAMA, (DHA)
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Emrah Akkaya (xxx), Erdinç Zengi (xxx),
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x)- Hüseyin (xx), Ahmet (xx), Emre (xx), Berkant (xx), Samet (xx), Hakan (xx), Mert (x) (Dk. 40 Volkan xx), Hacı Ömer (x), Resul (x) (Dk. 62 Anıl xx), Berk (xx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (xx)- Şahin (xxx), Emrah (xx), Yılmaz (xx), Nureddin (xx), Ali (xxx) (Dk. 83 Yasin), Yasir (xx) (Dk. 65 Yücel xx), Melih (xxx), Tuncer (xx), Sefa (xxx), Şerif (xxx)
GOLLER: Dk. 25 Ali, Dk. 38 Şahin (Erzin Belediyespor), Dk. 84 Anıl (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Şerif (Erzin Belediyespor), Hakan (Bergama Belediyespor)
TFF 3\'üncü Ligi 1\'inci Grup\'ta sezona Orhangazi Belediyespor\'u deplasmanda 4-2 yenerek başlayan Bergama Belediyespor, evinde Erzin Belediyespor\'a teslim oldu: 1-2.
25. dakikada Emrah\'ın sağdan ortaladığı topa kafayla vuran Ali takımını öne geçirdi: 0-1.
38. dakikada fark 2\'ye çıktı. Seri çalımlarla Bergama Belediyespor ceza sahasına giren Şahin plase bir şutla ağları havalandırdı: 0-2.
84. dakikada Anıl\'ın attığı gol Bergama Belediyespor\'a yetmedi ve İzmir temsilcisi ilk mağlubiyetini aldı. Konuk Erzinspor ise bu galibiyetle 2\'de 2 yaptı.

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